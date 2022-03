Cidades Defesa de PMs presos por mortes na Chapada diz que indiciamento não se baseou nos fatos Grupo de sete militares foi acusado de tirar a vida de quatro pessoas já rendidas em Colinas do Sul

A defesa dos sete policiais acusados de matar quatro pessoas já rendidas em uma chácara em Colinas do Sul afirmou que “repudia veementemente” o indiciamento deles após a conclusão do inquérito policial e que as conclusões do relatório final encaminhado pela Polícia Civil à Justiça foram “apressadas”. As investigações apontam que Salviano Souza Conceição, de 63 an...