Cidades Defesa de Sampaio diz que suspeição de juiz começou em partida de futebol Em pedido protocolado na Justiça para afastamento do magistrado responsável pelo júri, advogado do acusado de ser o mandante da morte de jornalista afirma que cliente era técnico de time no qual juiz atuava pela Asmego e que este não gostou de substituição.

A nova defesa do empresário Maurício Borges Sampaio, acusado de ser o mandante da morte do jornalista Valério Luiz Oliveira em julho de 2012, entrou na quarta-feira (30) com mais três recursos na Justiça relacionados o julgamento previsto para o dia 2 de maio. Em um dos pedidos, feito ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO), o advogado Luiz Carlos Silva Neto q...