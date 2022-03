Cidades Defesa de Sampaio nega estratégia

Os advogados de defesa dos acusados de participar do assassinato do jornalista e radialista Valério Luiz de Oliveira, de 49 anos, negam que tenham feito qualquer tipo de manobra para adiar o tribunal de júri do caso por meio do pedido de renúncia do advogado Ney Moura TelesO advogado Thales Jayme, que defende o 2º sargento da Polícia Militar Ademá Figueredo Aguiar Fil...