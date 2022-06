Cidades Defesa negociou para que suspeito de matar homem em farmácia se entregasse no interior, diz delegado Delegado responsável pelo caso conversou com a defesa do suspeito na tarde desta terça-feira (28) na Delegacia Estadual de Investigações de Homicídios

O delegado Rhaniel Almeida, responsável pelas investigações do caso do assassinato de João do Rosário Leão, de 63 anos, em uma farmácia de Goiânia, relatou que a defesa do suspeito, Felipe Gabriel de Almeida, pediu na tarde desta terça-feira (28) para ele se entregar em uma delegacia do interior. O investigador disse que, embora não seja habitual, há possibilidade de a...