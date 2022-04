Cidades Defesa questiona procedimento de 2015 no caso Valério Advogado do empresário Maurício Sampaio, acusado de mandar matar jornalista, afirma que entrou com um pedido de investigação contra juiz e promotores do processo

A defesa do empresário Maurício Borges Sampaio, apontado como mandante do assassinato do jornalista Valério Luiz de Oliveira, ocorrido em junho de 2012, voltou a acusar o juiz e os promotores do caso de serem parciais. Nesta segunda-feira (25), a defesa dele entrou com um pedido de investigação no Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) para apurar a conduta dos t...