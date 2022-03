Cidades Definição sobre festa presencial da Romaria do Divino Pai Eterno fica para maio Preparação e formato dependerão do cenário epidemiológico

A definição se a Romaria do Divino Pai Eterno de 2022, em Trindade, será realizada em formato presencial ou virtual só deve ocorrer em maio após análise do cenário epidemiológico. Foi o que ficou decidido em reunião realizada nesta quarta-feira (16) na Basílica do Divino Pai Eterno entre religiosos que organizam a festa e o prefeito Marden Júnior. Nos últimos dois anos a...