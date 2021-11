Cidades Delegacia de trânsito abre investigação contra motorista que atropelou menina de 8 anos em Goiânia Advogado afirmou à delegada que condutor entrou em pânico após o atropelamento, ficou com medo de sofrer represália por parte dos familiares da vítima e por isso fugiu do local. Estado de saúde da criança é grave

A Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito de Goiânia (Dict) iniciou nesta terça-feira (16) investigação contra o motorista de 21 anos que atropelou Beatriz Santana Lopes, de 8 anos, no último domingo (14), na Vila Mutirão I, e fugiu do local sem prestar socorro. A criança foi arremessada a uma distância de 17 metros e teve fraturas no crânio, nas pe...