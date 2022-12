A delegada Caroline Borges, que investiga o caso da estudante Luana Marcelo Alves, de 12 anos, aguarda a conclusão dos laudos da Polícia Técnico Científica para dar andamento ao inquérito. O ajudante de pedreiro Reidimar Silva Santos é suspeito de sequestrar, matar e enterrar o corpo da adolescente no quintal da casa dele, em Goiânia.

Até o momento, a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) já ouviu o depoimento dos pais da vítima, os familiares do suspeito, do dono do imóvel alugado por Reidimar, dos vizinhos e a dona de uma Lan-House, que forneceu as imagens das câmeras do estabelecimento. "Muitas testemunhas foram ouvidas no mesmo dia do crime, hoje ouvimos o dono da casa e a mulher que disse que viu veículo passando duas vezes pela menor", disse Caroline.

Segundo a delegada, a investigação aguarda a conclusão dos laudos para dar seguimentos ao inquérito. "A perícia é muito complexa, pois trata-se de um corpo em decomposição, carbonizado e cimentado. Os vestígios de sangue estão sendo confrontados com o DNA do corpo encontrado e isso deve demorar um pouco", enfatizou.

Perícia

O corpo de Luana ainda estava no Instituto Médico Legal (IML) até às 16h desta quarta-feira (30), informou o órgão. O períto responsável pelo caso, Olegário Augusto, falou ao POPULAR sobre as dificuldades, exames que estão sendo feitos e, segundo ele, a previsão é que a laudo de DNA seja concluído no início da próxima semana, quando o corpo poderá ser liberado para o sepultamento.

“O tempo, é o tempo necessário para ter um resultado confiável. Não adiante fazer rápido, temos que ter cuidado. Além disso, tem exames que precisam de procedimentos que demandam tempo”, afirmou. Olegário explica que, inicialmente, será feita a identificação do corpo por meio da perícia florence ou DNA, o que deve ser concluído no início da próxima semana.

O perito ainda destaca que as condições em que o corpo foi encontrado dificultam o processo de identificação, pois, após a morte, Luana foi queimada, enterrada no quintal do suspeito e coberta com cimento. Por fim, Olegário afirma que após a identificação os peritos iniciam o precesso de confrontar o material genético com os vestígios encontrados no carro e na casa do suspeito, o que poderá demandar mais tempo para finalizar o laudos.

Quem era Luana