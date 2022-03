Cidades Delegada diz que investigação de suposto estupro em escola é “complexa” Polícia Civil trabalha com perícia em celulares e oitiva de testemunhas uma vez que vítima diz não se lembrar do crime por ter sido dopada. Um vídeo teria sido mostrado a servidores com as cenas do abuso

A delegada Cássia Sertão, titular da 2ª Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) de Goiânia, afirma que a polícia trabalha com a oitiva do maior número possível de testemunhas e com a perícia em celulares para elucidar a denúncia de estupro ocorrido dentro de uma escola na região noroeste no final de janeiro. Já foram ouvidos a vítima, uma professora, e o supos...