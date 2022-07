Cidades Delegada fala em relação conturbada entre ex e homem que matou sogro em Goiânia Assassino confesso de dono de farmácia, Felipe Gabriel presta depoimento por quatro horas em Goiânia. À delegada, ele tentou caracterizar que ex cometia abusos

O ex-servidor público Felipe Gabriel Jardim Gonçalves, de 26 anos, prestou depoimento à Polícia Civil nesta quinta-feira (30) e relatou, pela primeira vez, sua versão sobre as investigações pelo assassinato do sogro e de violência contra a ex-namorada. As oitivas conduzidas por dois diferentes delegados duraram mais de quatro horas. Entre as questões apresentadas está a alegação...