A delegada de Polícia Federal (PF) Marcela Rodrigues de Siqueira Vicente tomou posse, no final da manhã desta quarta-feira (15), como superintendente Regional da Polícia Federal no estado de Goiás. A Sessão Solene de Posse foi realizada no Auditório da Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional de Goiás, quase um mês após a delegada ter tido a nomeação publicada no Diário Oficial da União, no último dia 18 de janeiro.

Em seu discurso de posse, Marcela Rodrigues, que assume a titularidade do cargo pela segunda vez, destacou que buscará uma gestão com resultados e também garantidora de uma produtividade sustentável, repleta de acolhimento e reconhecimento.

"Uma administração sustentada em propósitos e evidenciada na consolidação de uma Polícia Federal eficaz, responsável e inclusiva em todos os níveis. O desafio é grande, mas a disposição também”, afirmou em outro trecho do discurso.

A superintendente também falou sobre a responsabilidade que o cargo e a função trazem consigo. “Acrescento que por estar lotada na superintendência há mais de 12 anos, honrada estou pela oportunidade de servir ao lado de valorosos policiais e servidores desta Regional”, destacou.

Presente na solenidade, o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Augusto Passos Rodrigues, destacou a importância da presença feminina na gestão da Polícia Federal, lembrando que, antes ser ocupado por Marcela Rodrigues, o cargo de superintendente da Polícia Federal em Goiás foi ocupado por Cassandra Ferreira Alves Parazi.

“Estou certo de que a ocupação das mais altas funções de gestão da Polícia Federal por nossas colegas, além de representar um ganho imediato para as unidades por elas administradas, será modelo de inspiração para as carreiras de cada servidora do nosso órgão, além de estímulo para que cada vez mais mulheres se interessem em ingressar nos quadros da Polícia Federal", afirmou.

Ineditismo

Ao POPULAR, a Marcela Rodrigues afirmou que o ineditismo da assunção de uma mulher como superintendente da PF é um privilégio e também motivo de orgulho e de gratidão. “Primeiro eu assumi [a superintendência da PF] em 2020 durante a pandemia e não houve solenidade de posse e agora, assumir novamente reforça a necessidade, o engajamento, participação, e a integração das mulheres, tanto na gestão quanto na área policial”, destacou.

Para a delegada, um dos principais desafios e objetivos a partir de agora é manter a integração que já existe e também uma produtividade sustentável. “Manter resultados que sejam duráveis e principalmente que considerem a peculiaridade dos integrantes da Polícia Federal, dos policiais, servidores e toda a gestão ser coesa e unida, tanto internamente quanto externamente”, finalizou.

Histórico

A agora superintendente da Polícia Federal em Goiás, Marcela Rodrigues de Siqueira Vicente, é graduada em Direito pela Universidade Federal de Goiás (UFG) e iniciou a carreira no estado do Maranhão. Especialista em Direito Processual, Marcela Rodrigues já havia atuado como superintendente Regional da PF em Goiás, enquanto substituta, entre 2018 e 2020.

Além de ter estado à frente de importantes investigações, como a Cash Delivery, em 2018, e de ter representado a PF na Operação Opson V, em Madri/Espanha, em 2016, a delegada de Polícia Federal já chefiou o Núcleo de Inteligência e representou regionalmente a Interpol em Goiás.

Macela Rodrigues também foi Corregedora Regional da Polícia Federal e, anteriormente, atuou como Delegada Regional de Defesa Institucional e de Combate à Crimes Previdenciários.

Troca de comandos

A troca do comando da PF em Goiás foi uma das 18 mudanças feitas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Lula também dispensou 26, dos 27 superintendentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) nos estados.

