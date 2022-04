Cidades Demora em reforma de calçadas em Goiânia provoca reclamações Comerciantes da Avenida Goiás criticam demora para a realização dos passeios públicos do projeto do corredor exclusivo de ônibus e só deve terminar em julho

A demora na entrega do BRT Norte-Sul tem se tornado motivo de reclamação de moradores, visitantes e comerciantes do Setor Central, sobretudo com as obras nas calçadas da Avenida Goiás, que estão sendo revitalizadas. A previsão é que os passeios públicos laterais só fiquem prontos em julho. Segundo a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Seinfra), até ...