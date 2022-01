Cidades Demora na análise de imóveis coloca patrimônio do Centro de Goiânia em risco Apesar de criação das áreas dos bens tombados em atualização da lei, grupo técnico formado por vereadora acha problemas no antigo Bairro Popular, na região Central

A criação das áreas do bens tombados e seus entornos no projeto de lei 023/2019, que atualiza o Plano Diretor de Goiânia (PDG), não é suficiente para a garantir a preservação do patrimônio histórico e cultural na Região Central da cidade. Isso porque há uma defasagem na análise dos imóveis que possuem características a serem preservadas e o seu tombamento de fato. N...