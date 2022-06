Cidades Denúncia aponta falta de transporte escolar há um mês na rede municipal, em Goiânia Estudantes de vários bairros da capital estão sem frequentar aulas após o fim do contrato com empresa de transporte escolar

Uma representação foi protocolada no Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO), na última sexta-feira (3), contra o prefeito Rogério Cruz (Republicanos) e o secretário de Educação, Wellington Bessa, em relação ao término de contrato com a empresa de transporte escolar prestadora de serviço na rede pública municipal. Cerca de 400 alunos estão há quase um mês sem frequentar as aulas, no Madre Germana II. O autor da ação é o vereador Mauro Rubem, oposição ao prefeito Rogério Cruz...