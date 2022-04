Cidades Dengue cresce 295% em Goiás As 13 primeiras semanas de 2022 tiveram disparada da doença. Mais chuva, sazonalidade e falta de cuidados podem ser causas

O número de notificações de casos de dengue em Goiás cresceu 295% quando comparadas as 13 primeiras semanas epidemiológicas de 2021 e 2022. Foram 22 mil registros no ano passado contra 87 mil neste ano. É o maior número de notificações do período desde 2016. Especialistas apontam sazonalidade da doença, período chuvoso prolongando e falta de conscientização das pessoas com...