Cidades Dentista de Anápolis emociona internet com vídeo sobre luta contra câncer: “Não é sentença de morte” Montagem de fotos mostra período do tratamento contra a doença e momentos em família. Ela ressalta importância do diagnóstico precoce para uma boa resposta do tratamento

A dentista Jaqueline Faloni, de 41 anos, emocionou a internet com um vídeo postado em suas redes sociais mostrando sua superação contra um câncer de mama. Ela compartilhou fotos de seu período de tratamento e também momentos alegres com a família. Na postagem, ela fala da dificuldade dos anos entre 2018 e 2022, mas destaca os aprendizados do período. “Não digo que foi f...