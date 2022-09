Cidades Dentista registra ocorrência por difamação contra marido de servidor que morreu após colocar facetas Família de servidor acredita que ele tenha morrido após profissional negligenciar atendimento ao homem que estava com infecção pelo procedimento; Jamilly Silva, que nega as acusações, registrou termo circunstanciado de ocorrência na PC

A dentista Jamilly Silva, que realizou o procedimento de implante de facetas dentárias no servidor público Luiz Carlos das Dores, de 56 anos, que morreu de septicemia no dia 18 de agosto, registrou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) contra Benedito Antonio Nascimento, esposo do paciente. De acordo com a delegada à frente do caso, Myrian Vidal, a dentista ...