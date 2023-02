Um caminhoneiro foi preso dirigindo embriagado na BR-153, em Morrinhos, Região Central do Estado. Com teste de bafômetro indicando 1,05 miligramas, ele foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na noite desta quinta-feira (23). Segundo a legislação, teste superior a 0,04 mg/L já configura crime de trânsito.

As denúncias partiram de outros caminhoneiros que informaram que o motorista fazia manobras perigosas, dirigindo em zigue-zague uma carreta vazia no trecho que liga Morrinhos a Goiatuba. Ao ser abordado pela PRF, o condutor apresentou dificuldades para descer do veículo e até para andar em linha reta.

Quando ele saiu da cabine do caminhão, desceu cambaleante, com forte odor de álcool e fala enrolada. Em depoimento, ele disse ter bebido cervejas em um restaurante durante o almoço e seguido viagem logo em seguida. O homem, de 58 anos, informou que saiu de Luziânia e deveria carregar o veículo em Rio Verde.

O teste do bafômetro do motorista apontou 1,05 miligramas de álcool por litro de ar expelido, o que é caracterizado como crime de trânsito. A pena para este tipo de crime pode chegar até três anos de reclusão, além do pagamento de multa.

Ele foi preso e encaminhado à Central de Flagrantes em Morrinhos. O POPULAR tentou entrar em contato com a Central na manhã desta sexta-feira (24) para saber se ele continua preso, mas não obteve retorno.