Cidades Depois do dia mais frio do ano, temperaturas começam a subir gradativamente em Goiânia Apesar do aumento nos termômetros, os goianienses seguem com o frio nada habitual para o estado nesta época do ano

Não é o dia mais frio do ano, mas esta sexta-feira (20) amanheceu novamente com temperaturas bem abaixo da média do esperado para o mês de maio em Goiânia. Segundo boletim do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo), a capital do estado atingiu a mínima de 6,8°C. Somente em 1990, 32 anos atrás, essa temperatura foi registrada n...