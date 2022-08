Os goianos podem ir de despedindo do frio que chegou ao estado meio “fora de hora”, porque a previsão é que as temperaturas voltem a subir a partir deste fim de semana. Conforme divulgou o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo), o ar frio de origem polar que avançou pelo país nos últimos dias vem perdendo a intensidade. E, para tristeza de alguns, na próxima semana os termômetros podem atingir até 36° C.

Até as 10h desta sexta-feira (12), o Instituto Nacional de Meteorologia do Brasil (Inmet) segue com o alerta perigo à saúde por declínio de temperatura maior que 5° C em quase todo o estado. Após esse horário, é esperado que as temperaturas já comecem a subir.

O último boletim divulgado pelo Cimehgo registrou temperaturas abaixo dos 10° C. Morrinhos foi a cidade mais fria, com 4,9°C; Rio Verde veio em seguida, com 5°C; Mineiros e Bom Jesus de Goiás registraram 6,9°C; Caiapônia, Jataí e Itumbiara, 7,4°C; Catalão, 7,7°C; Cristalina, 7,9°C; Pires do Rio, 8,1°C; São Simão, 8,3°C; Anápolis, 8,9°C e Luziânia, 9,8°C. Em Goiânia, a região leste foi a mais fria, com 9,3°C, seguida da região norte, com 9,7°C. As regiões noroeste e central ficaram acima dos 10°C.

A umidade relativa do ar deverá cair no período da tarde em todo o estado. Em Goiânia, a variação será entre 20% e 75%. Não há previsão de chuva no estado.

Frio em Goiânia

Conforme mostrado pelo POPULAR, Goiânia registrou 9,3° C nesta quinta-feira (11), sendo considerada a menor temperatura para o mês de agosto em 28 anos. Em virtude do clima tropical característico do estado de Goiás, as estações do ano sejam bem definidas, ou seja, com verões quentes e invernos frios, como acontece nos países do hemisfério norte.

Aqui não temos, portanto, um inverno rigoroso e as temperaturas são apenas mais amenas que no restante do ano. Este ano, inclusive, o mês de julho foi o mais quente já registrado no Brasil desde 1961. De acordo com o Inmet, a temperatura média foi de 22,8°C, com um desvio de 0,82°C acima da média histórica. Essa condição fez com que fossem registrados valores de até 3° C acima da média desde o sul da Região Norte, passando pelo Centro-Oeste até a Região Sul.