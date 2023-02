Cidades Derrubada em área na 136, no Marista, pode ampliar alagamentos em Goiânia Terreno na região de influência do Córrego dos Buritis teve 86 árvores retiradas. Local poderá abrigar centro comercial no futuro

A derrubada de 86 árvores em um terreno de aproximadamente 5 mil metros quadrados (m²), no encontro da Avenida 136 com as ruas 132 e 148, no Setor Marista, em Goiânia, provoca indignação em moradores do bairro. A ação também preocupa especialistas com a possibilidade de aumento dos danos advindos das perdas de vegetal e de permeabilidade do solo. O local é estudado para...