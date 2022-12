O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) divulgou, neste sábado (2), o resultado do Desafio Jovem Empreendedor, em Goiânia. Segundo a entidade, o programa recebeu 271 inscrições de pessoas entre 18 e 39 anos, que vieram de 72 cidades goianas – veja abaixo quem ficou no pódio da premiação.

A entidade explicou que o objetivo do desafio foi incentivar os jovens empreendedores e estimular o empreendedorismo, “mostrando que é possível alcançar o sucesso do próprio negócio”.

Entenda o desafio

O Desafio Sebrae Jovem Empreendedor foi iniciado em maio. Os projetos foram implantados em pequenas empresas de Goiânia e outras cidades do interior de Goiás, como óticas, pousadas, pet shop e outros.

Ao todo, a jornada contou com quatro fases:

- aulas de empreendedorismo no formado de Educação à Distância (EaD);

webnários;

- bate-papo com especialistas dentro do metaverso;

- elaboração e implementação de projeto de digitalização de uma MPE em operação em Goiás, e a entrega de um relatório de resultados;

Das 271 inscrições, oito de 16 grupos formados foram finalistas e puderam apresentar os resultados da implementação do projeto. Eles foram avaliados por uma banca formada por especialistas de instituições renomadas, incluindo o Sebrae.

Na última fase, os três primeiros colocados foram premiados com notebooks, tablets, celulares, cursos, mentorias e programas que auxiliam no desenvolvimento de empreendedores. Segundo o Sebrae, o grupo vencedor inovou a comunicação e dobrou o faturamento mensal da empresa em que foi implantado o projeto.

Veja o resultado da premiação

1º Lugar: Grupo Visionários do Empreendedorismo; prêmio: participação em uma missão internacional, em uma das maiores feiras de tecnologia do mundo, que ocorre em Portugal em 2023.

2º Lugar: Grupo Neo Digital; prêmio: 1 tablet e uma vaga em um programa que auxilia no desenvolvimento dos empreendedores, o Empretec, ou 20 horas de consultoria;

3º Lugar: Grupo Gladiadores do Empreendedorismo; prêmio: 1 smartphone e uma vaga em um programa que auxilia no desenvolvimento dos empreendedores, o Empretec, ou 20 horas de consultoria.

