O desaparecimento de oito pessoas da mesma família é investigado pelas Polícias Civis de Goiás, Distrito Federal (DF) e Minas Gerais. Desde a semana passada, seis corpos foram encontrados carbonizados em carros que pertencem aos familiares desaparecidos.

O primeiro registro ocorreu na última quinta-feira (12). A cabeleireira Elizamar Silva, de 39 anos, e seus três filhos desapareceram. Elizamar, que é dona de um salão de beleza em Brasília, desapareceu após sair para buscar o marido, de 30 anos, na casa da sogra, na região do Itapoã. No dia seguinte, o veículo dela foi encontrado carbonizado com quatro corpos dentro, próximo a Cristalina, no Entorno do DF.

O caso é investigado pela Polícia Civil de Goiás, mas ainda não foi possível confirmar a identidade dos cadáveres. “Desse modo, ainda não é possível afirmar que tais corpos sejam da família desaparecida, embora os indícios apontem tal hipótese”, explica em nota a Polícia Civil do DF.

O delegado ainda informou que as investigações estão em andamento e que as linhas de apuração estão em sigilo para não interferir no trabalho da polícia. Ele também explicou que ainda não há suspeitos de quem cometeu o crime.

Segunda ocorrência

Na noite deste domingo (15), uma segunda ocorrência foi registrada na sede da 33ª DP, para noticiar o desaparecimento de mais quatro familiares, sendo ele o companheiro da mulher e pai das crianças, de 30 anos, e dos avós paternos, de 52 e 54 anos; e ainda da tia das crianças, de 25 anos.

Na madrugada desta segunda-feira (16), um veículo de propriedade do pai do companheiro da cabeleireira, de 54 anos, foi encontrado carbonizado na rodovia BR-251, onde foram localizados dois cadáveres dentro, também carbonizados.

“Até o momento não temos informações se esses dois corpos localizados nesta segunda-feira (16), sejam dos desaparecidos. As diligências prosseguem no sentido de elucidar a dinâmica dos fatos e autoria dos crimes”, finaliza o delegado-adjunto da 6ª DP, Achilles de Oliveira Júnior.

A reportagem do POPULAR tentou entrar em contato com o delegado responsável pelo caso em Goiás, Cassius Zamó, às 20h03 desta segunda-feira (16), mas não teve resposta até a última atualização desta reportagem.