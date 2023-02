O aposentado Paulo Roberto da Silva, de 62 anos, está há uma semana desaparecido. Irmão do prefeito de Minaçu, Carlos Leréia, Paulo saiu de casa de carro na terça-feira da última semana, dia 7, e não foi mais visto. Conforme o Corpo de Bombeiros, que faz buscas pelo idoso que sofre com problemas de saúde e faz uso diário de insulina, ainda não há nenhuma pista de seu paradeiro.

Segundo o capitão Álvaro, a corporação faz buscas com drones e equipe de cães desde a última semana, e também com embarcação no lago Serra da Mesa, "mas por enquanto nenhum indício do desaparecido".

Ao POPULAR, o prefeito Carlos Leréia relata que acompanha tanto as buscas feitas pelos Bombeiros quanto a investigação da Polícia Civil. No entanto, segundo ele, não há nenhum sinal de onde o irmão pode estar. "Até hoje, nada. É um mistério", comentou.

Leréia afirma ter visto Paulo pela última vez na segunda-feira (6). "Fui na casa dele [em Minaçu], tomei café com ele, e ele estava bem", disse. No entanto, um dia depois o homem saiu de casa em seu carro, um Chevrolet Classic preto, e desapareceu. "Ele é muito metódico. Sempre sai e volta no mesmo dia. Tem 30 anos que ele tem esse comportamento", disse Leréia, que disse desconfiar que o desaparecimento esteja ligado a um possível acidente.

No boletim registrado junto à Polícia Civil, consta que Paulo é "portador de várias doenças que agravam sua situação", o que aumenta ainda mais a preocupação do prefeito com o irmão.

O POPULAR entrou em contato com o delegado responsável pelas investigações, Jarder Vieira, que afirmou que, por enquanto, não pode massar maiores informações.

Informações que possam contribuir com as buscas podem ser enviadas para os números 62 99978-8139 e 62 98535-3030.

