Cidades Desembargador aposentado nega pagamento de propina por parte de padre Robson de Oliveira Desembargador aposentado Orloff Neves afirmou, por meio de seu advogado, que nunca houve pagamento de propina por parte do padre Robson de Oliveira Pereira, ao contrário do que diz a Polícia Federal

O desembargador aposentado Orloff Neves afirmou, por meio de seu advogado, que nunca houve pagamento de propina por parte do padre Robson de Oliveira Pereira, ao contrário do que diz a Polícia Federal no pedido de prisão feito no dia 16 contra o religioso. Segundo a defesa de Orloff, o advogado que falou sobre a propina em conversa gravada encontrada no c...