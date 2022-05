Cidades Desempregado que matou idosa no Hugo vai passar por exame de insanidade Avaliação está marcada para 1º de junho e será realizado pela Junta Médica do Judiciário. Ronaldo do Nascimento invadiu enfermaria do hospital e ficou 20 minutos ao lado de aposentada de 75 anos sem ser abordado por funcionários.

O desempregado Ronaldo do Nascimento, de 47 anos, acusado de matar uma idosa na enfermaria do Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo) no dia 7 de abril, vai passar por um exame de insanidade mental no próximo dia 1º de junho por determinação da Justiça. Ele se encontra detido desde o dia do crime e há uma semana se tornou réu após a denúncia elaborada pelo Ministério P...