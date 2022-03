Cidades Desfile inclusivo no Lago das Rosas, marca mês da mulher em Goiânia Evento ocorreu na manhã deste domingo (6) com a participação de 34 representantes de diversidades

Através de uma iniciativa conjunta das Secretarias de Política para Mulheres e de Direitos Humanos e Políticas Afirmativas de Goiânia, 34 mulheres representantes de diversidades desfilaram na manhã deste domingo (6) no Lago das Rosas, no evento inclusivo Elas por Elas. Todas se apresentaram com roupas cedidas por comerciantes da Região da 44, da Avenida Bernardo Sayão e...