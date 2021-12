Cidades Desistência chega a 30% dos alunos da UFG, diz reitor No programa de entrevista do POPULAR, Edward Madureira afirma também que ainda não se decidiu por candidatura

A evasão de alunos, hoje em torno de 30%, é um dos maiores desafios enfrentados pela Universidade Federal de Goiás (UFG). A avaliação é do reitor da instituição, Edward Madureira, que participou nesta terça-feira (21) do Chega Pra Cá, programa de entrevista do POPULAR ancorado pela jornalista Cileide Alves. De acordo com o reitor, a desistência dos alunos é verificada pr...