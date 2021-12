Cidades Deslocamento de corredor de umidade pode ocasionar fortes chuvas na região centro-norte de Goiás Nas demais regiões do estado podem ocorrer pancadas de chuvas, mas de menor volume

Fortes chuvas podem ocorrer na região centro-norte de Goiás, nesta quinta-feira (2º). As possíveis precipitações são resultado do deslocamento gradativo de um corredor de umidade, que se originou após a chegada de uma frente fria ao Estado no último final de semana. O Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo) explica que o ...