Desmatamento atinge 50 hectares do Parque das Emas, em Goiás ICMBio flagra retirada de árvores em Área de Preservação Permanente, que margeia importante Unidade de Conservação do Cerrado

Pelo menos 50 hectares de Cerrado foram desmatados às margens do Parque Nacional das Emas, que envolve os municípios goianos de Mineiros e Chapadão do Céu, na região Sudoeste, e Costa Rica, no Mato Grosso do Sul. Como mostrou reportagem da TV Anhanguera na quinta-feira (16), a descoberta foi feita por servidores da Unidade de Conservação (UC), gerida pelo Instituto Chico...