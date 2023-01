O desmatamento do Cerrado em Goiás aumentou 47% no comparativo dos dados de 2019 e 2022. A área perdida que ficou em 668,24 quilômetros quadrados (km²) no primeiro ano verificado passou para 984,79 no último ano. É mais que o tamanho de Goiânia: 728 km². Desde 2015 o País não chegava a este patamar. Os dados são do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). No intervalo verificado, estudos da Universidade Federal de Goiás (UFG) evidenciam que o perfil da derrubada mudou e está mais fragmentado.

As análises de pesquisadores da UFG, de maneira subjetiva, apontam como motivo principal para o incremento verificado o afrouxamento na fiscalização e na fragilização das políticas ambientais promovidas pelo governo federal desde 2019. As análises, por outro lado, também indicam que, se de agora em diante, as ações implementadas pelo governo federal com a natureza forem inteligentes, Goiás tem um potencial para ser referência no novo cenário econômico prometido pela nova gestão do País.

A série histórica dos dados do Inpe iniciou em 2001. Naquele ano, o desmatamento do Cerrado goiano somou 6.701,81 km². De lá para cá o número foi caindo, sobretudo a partir de 2005, quando chegou a 2.497 km². Nos anos seguintes houve variações a menor e maior, no entanto, em 2011 o valor regrediu ao menor número até aquele ano: 993,32 km². O menor valor no estado na série histórica pertence a 2019 (668,74 km²). Os dados produzidos pelo Inpe têm uma importante participação da UFG por meio do Laboratório de Processamento de Imagens e Geoprocessamento (Lapig), que valida os resultados. O ano calculado é de agosto de um ano até julho do outro.

A análise dos dados dos últimos quatro anos revela uma tendência de alta. Mas ainda assim, o período 2019-2022 teve média de desmatamento menor que os quatro anos anteriores: 826,7 km²/ano. O ano de 2019 apresentou desmatamento especialmente baixo: 668,74 km², enquanto que o primeiro período experimentou parte dos dados mais elevados da série histórica. De 2015 a 2018 foram 879,9 km²/ano.

O professor doutor Laerte Guimarães Ferreira Júnior, pró-reitor de Pós-Graduação da UFG, avalia que entre os principais motivos para o desande nas taxas de desmatamento nos últimos anos está o desmonte das políticas ambientais promovido durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

O reflexo ainda poderá ser percebido no próximo resultado, que vai levar em conta o período de agosto de 2022 a dezembro de 2022. Apesar disto, Ferreira Júnior tem esperança de um número menos prejudicial ao bioma. “Me questiono se o desmatamento de 2022 teve uma motivação política. Será que as pessoas, pensando em uma mudança de governo, não desmataram mais por isto? O fato é que aumentou 25% a perda de vegetação de 2021 para 2022 (veja quadro)”, supõe.

O especialista também considera o aspecto econômico-financeiro como muito relevante para a tomada de decisão por quem detém a terra. “A dinâmica deste processo (de desmatamento) tem a ver com o custo de oportunidade do Cerrado em pé. Porque nós não tivemos políticas públicas para a valorização do bioma preservado. A vegetação em pé tem de custar caro, o produtor que a mantém tem de ser remunerado. Enquanto for mais barato desmatar, o cenário será prejudicial ao meio ambiente”, avalia o professor.

As pesquisas da UFG indicam que o perfil da derrubada mudou. “A gente viu desmatamento com padrão distinto daquele monitorado historicamente, são áreas menores. Isto, inclusive, isto torna mais difícil você fiscalizar e coibir”, afirma Ferreira Júnior.

Futuro passa por descarbonização

Uma das maneiras de o campo ser rentável e sustentável é substituir pastagens degradadas por cultivos, conforme Ferreira Júnior. “Goiás tem 14 milhões de hectares de pastagens. Desta área, 4 milhões de hectares têm alta aptidão agrícola, e desta parcela, cerca da metade tem algum indício de degradação.”

O professor alimenta também a esperança de que Goiás aproveite a ciência produzida aqui para melhorar a qualidade das pastagens, o que pode aumentar a fixação de CO2 no solo, um dos gases de efeito estufa.

A reportagem cruzou dados do Inpe em períodos distintos (veja quadro) e verificou que a comparação entre duas décadas mostra mudança nas regiões mais desmatadas. A porção norte do estado tem os municípios mais afetados.

O professor elogia o trabalho feito pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente. A pasta foi procurada para comentar as ações de combate ao desmatamento, assim como o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, mas não houve respostas.