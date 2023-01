Cidades Desmatamento por garimpo na Terra Indígena Yanomami saltou 25% em 2022, aponta Inpe Número representa um aumento de 24,7% em relação ao índice registrado no ano anterior de 186 hectares

O garimpo na Terra Indígena Yanomami, em Roraima, levou ao desmatamento de 232 hectares de floresta amazônica só em 2022, apontam dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). O número representa um aumento de 24,7% em relação ao índice registrado no ano anterior (186 hectares). O levantamento foi feito com informações do Sistema de Detecção do Desmat...