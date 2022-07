Cidades Despachante é preso após ser filmado mostrando órgão genital para funcionárias de cartório Caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher de Goiânia

Um homem, de 52 anos, foi preso nesta quarta-feira (20) após ser flagrado mostrando o órgão genital para funcionárias de um cartório na avenida T-9, em Goiânia. As vítimas denunciaram o caso à Polícia Militar (PM), que realizou uma força tarefa para identificar e prender o suspeito. As funcionárias contaram que descansavam, no horário do almoço, na Praça C-220, no Set...