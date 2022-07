Cidades Despachante é preso suspeito de mostrar órgão genital para funcionárias de cartório Funcionárias contaram que descansavam no horário do almoço, quando perceberam que o homem estava rondando o local. Em seguida, o suspeito teria descido da moto e mostrado as partes íntimas às mulheres

Atualizada às 21h02 Um homem, de 52 anos, foi preso nesta quarta-feira (20) suspeito de mostrar o órgão genital para funcionárias de um cartório na avenida T-9, em Goiânia. Câmeras de segurança da região registraram o ato. As vítimas denunciaram o caso à Polícia Militar (PM). As funcionárias contaram que descansavam no horário do almoço, na Praça C-220, no Set...