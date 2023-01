A Secretaria Municipal de Relações Institucionais (SRI) de Goiânia empenhou em dezembro nove vezes mais recursos do que a média mensal verificada em 2022 entre janeiro a novembro. Foram destinados R$ 3,43 milhões para despesas no mês passado, sendo que 98,5% deste valor foi para repasses de emendas impositivas de vereadores no orçamento municipal a entidades civis e organizações não-governamentais (ONGs). É o que mostra levantamento feito pelo POPULAR com informações do Portal de Transparência da Prefeitura de Goiânia.

Até novembro, a SRI empenhava em média R$ 320 mil por mês, sendo que em julho não houve nenhuma despesa. O empenho é uma etapa do processo de pagamento por bem ou serviço no qual o poder público reserva o recurso a ser repassado quando o objeto contratado foi entregue ou concluído.

As emendas impositivas são recursos dentro do orçamento reservados por vereadores para serviços públicos, como reforma de praças e escolas ou para entidades que promovam atividades assistenciais, culturais ou esportivas. O recurso é transferido para uma pasta dentro da administração municipal conforme o destino da emenda. Por exemplo, a verba de uma emenda para uma entidade que promove um curso de capoeira para crianças carentes é destinado para a Secretaria de Esportes.

Por ser uma pasta com funções mais de negociação e planejamento, não há muitas despesas a serem feitas na SRI, nem emendas impositivas que precisem passar por lá, mas em dezembro a secretaria assumiu o pagamento de emendas impositivas cuja destinação foi remanejada por orientação da então titular da pasta, Valéria Pettersen (MDB), que neste mês retomou o cargo de vereadora em Aparecida de Goiânia.

Entre os beneficiados com os repasses remanejados pela SRI em dezembro está a Sociedade Assistencial de Goiás (SAG), uma organização não-governamental que ajuda famílias carentes na região dos Jardins do Cerrado por meio de cursos de capacitação, práticas esportivas para jovens e distribuição de brinquedos e cestas básicas.

Conforme O POPULAR mostrou nesta sexta-feira (27), a SAG recebeu quase R$ 1,8 milhão em dezembro para finalidades diversas, como reforma da sede, compra de mobiliário e brinquedo, cursos de capacitação, assim como R$ 348 mil para a realização de um campeonato goiano de futevôlei. Parte destes recursos, cerca de R$ 1 milhão, foi pago pela SRI.

Desde quarta-feira (25), a CBN Goiânia tem mostrado em reportagens questionamentos feitos por vereadores sobre a orientação da SRI para remanejar emendas para atender demandas da entidade do Jardim do Cerrado. Uma busca feita pelo POPULAR no Diário Oficial do Município (DOM) encontrou uma transferência de R$ 168,3 mil em emenda impositiva originalmente prevista para uma loja maçônica que foi destinada à SAG no dia 28 de dezembro.

Dos 17 empenhos feitos à SAG em 2022, nove estão neste volume de empenhos feitos pela SRI em dezembro. Ao todo, a entidade recebeu R$ 1,98 milhão em 2022, tem empenhado mais R$ 168,3 mil e foi beneficiada com mais R$ 500 mil em emendas para 2023.

Outros beneficiados

Além da SAG, há outras entidades que aparecem recebendo recursos de emendas impositivas por meio da SRI. Com R$ 615,9 mil empenhados, a Associação Goiana de Atualização e Realização do Cidadão (Agarc) aparece em segundo na lista. Além destes recursos, a entidade já havia recebido mais R$ 311 mil de emenda impositiva por meio da Secretaria Municipal de Cultura (Secult). O valor total é três vezes maior do que o recebido por emendas pela Agarc no ano anterior. Para 2023, está previsto mais R$ 500 mil.

A Agarc foi beneficiada com o remanejamento de duas emendas impositivas originalmente previstas para patrocínio de atividades culturais promovidas pela Secretaria Municipal de Cultura (Secult) no valor de R$ 535,9 mil ao todo. Esta verba chegou a constar em um chamamento público publicado pela Secult no dia 1º de agosto no DOM para artistas interessados em credenciamento para apresentações ao longo de 12 meses, mas no dia 28 de dezembro foi autorizado o remanejamento e dois dias depois empenhado para a Agarc.

Outra entidade que aparece na relação elaborada pelo POPULAR é a Federação Nacional de Comunidades Terapêuticas Católicas (FNCTC), cujo presidente é o diretor administrativo da Câmara Municipal, Roberto Alves Vila Verde. A entidade, que oferece tratamento terapêutico para dependentes químicos, recebeu R$ 50 mil para, segundo o contrato do convênio, reforma da sede própria. Também está previsto para 2023 mais R$ 250 mil em repasses por emendas. A FNCTC foi declarada de utilidade pública em julho deste ano pela Prefeitura.

“Sem irregularidades”

Em entrevista ao POPULAR, a ex-titular da SRI informou que, ainda em 2021, houve um problema na elaboração dos gastos da Prefeitura para 2022 por parte da gestão anterior da Secretaria Municipal de Finanças (Sefin) na hora de colocar os códigos para as dotações orçamentárias. Um novo titular assumiu a Sefin em março. Segundo Valéria, o problema demorou para ser definitivamente corrigido.

Durante a conversa, a secretária frisava não ter havido nenhuma irregularidade nos repasses e que toda a documentação envolvendo o tema está disponível na SRI para análise. “Hora nenhuma teve roubo, desvio, nenhuma irregularidade”, afirmou. Ela também destacou inúmeras reuniões que teve na Prefeitura e na Câmara, pois, além de resolver este problema dos códigos, havia correções técnicas e burocráticas a serem feitas na documentação enviada pelos vereadores para viabilizar os repasses.

Valéria afirma que todos os problemas encontrados em 2022 foram resolvidos, mas que isso exigiu muito trabalho e só em dezembro foi possível finalizar o processo. “Empenhamos 93% das emendas dos vereadores, muitas já foram executadas e agora em 2023 não haverá mais nenhum problema.”

Por lei, os vereadores de Goiânia têm direito a destinar recursos para obras, projetos e instituições por meio de emendas impositivas até 1,2% da receita corrente líquida do ano. Em 2022, foram destinados R$ 69 milhões para os 35 membros da Câmara Municipal usarem com este fim. Dos recursos das emendas, 20% devem ir para agentes e serviços públicos de Saúde.

A ex-secretária – ela deixou o cargo no final de dezembro – disse que paralelamente à busca por soluções dos problemas foi feito um trabalho na SRI de valorização das entidades que trabalham com questões assistenciais em Goiânia e de diálogo com vereadores e as comunidades onde estas entidades estavam instaladas para que pudessem receber apoio por meio de emendas.

Ela citou uma série de entidades, explicando como foi feito este diálogo com os vereadores e ressaltando o trabalho desenvolvido por elas e as dificuldades. “Conseguimos um grande ganho (para as comunidades carentes) com este trabalho de fortalecimento de vínculos.”