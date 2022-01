Cidades Destinos turísticos registram pico de Covid e gripe após Réveillon Com novos casos, unidades de saúde das cidades turísticas têm pico de demanda

Grupos de turistas infectados na Bahia e no Piauí, emergências e prontos-socorros com picos de demanda no Ceará e em Santa Catarina e até falta de medicamentos antigripais nas farmácias no estado do Rio de Janeiro. Cidades turísticas conhecidas por abrigar algumas das principais festas de Réveillon do país registraram crescimento de novos casos de Covid e de inf...