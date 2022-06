O governador Ronaldo Caiado (União Brasil) anunciou a restauração dos sinos de igreja em Pirenópolis durante celebração o último sábado (4). Comunicado foi feito na missa da Festa em louvou ao Divino Espírito Santo, celebrada de forma presencial depois de aos por causa da pandemia de Covid-19.

Na madrugada do dia 5 de setembro de 2002, a Igreja Matriz foi quase destruída por um incêndio e passou por uma restauração completa. Desde então não tem mais os tradicionais sinos.

“Faz parte da história de Goiás. É uma cidade reconhecida internacionalmente e, como governador do Estado, depois desses dois anos de pandemia, é um prazer enorme estar aqui.” – disse o governador.

Quem fez o pedido de restauração dos sinos danificados há quase 20 anos, foi o pároco Pe. Augusto Gonçalves Pereira.

“Fazemos questão e assumimos o compromisso de restabelecer a beleza, instalar os sinos e trazer essa lembrança querida para toda a população.” – completou Ronaldo Caiado.

A população se mobilizou para as celebrações da festa e das apresentações das Cavalhadas que vão do domingo (5) até terça-feira (7). Este domingo é comemorado na Igreja Católica como dia de Pentecostes, ou a vinda do Espírito Santo, que acontece 50 dias após a Páscoa.

