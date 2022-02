Cidades Detento é encontrado morto em presídio de Anápolis DGAP não informou causa da morte do homem e disse que instaurou um processo administrativo interno para apurar o caso

Um detento foi encontrado morto na manhã deste sábado (12) na Unidade Prisional de Anápolis. Por meio de nota, a Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP) informou que o homem foi encontrado sem sinais vitais no pátio do banho de sol de uma das alas do presídio. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e cons...