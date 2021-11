Cidades Detento é pego postando vídeos de rotina na prisão no TikTok Durante a revista na cela, foram encontrados 17 celulares, 13 chips e uma pequena quantidade de drogas - não especificadas pela Seap - e outros itens não permitidos

Um presidiário foi transferido na tarde de ontem para uma penitenciária de segurança máxima, após compartilhar vídeos de sua rotina no TikTok. O detento, que não teve a identidade revelada, estava no Presídio Dalton Crespo, em Campos dos Goytacazes, norte fluminense do Rio. Após tomar conhecimento dos delitos, a Seap (Secretaria de Estado de Administração Penite...