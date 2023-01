Um detento de 27 anos ofereceu uma propina de R$ 10 mil para um agente penitenciário no final da tarde da última terça-feira (10), na Unidade Prisional Regional (UPR) de Anápolis, a 59 km de Goiânia. Segundo a Diretoria Geral de Administração Penitenciária (DGAP), o detento queria ter acesso a um celular e aproveitou o momento de entrega de refeições para fazer a proposta ao servidor.

De acordo com a DGAP, a situação aconteceu quando dois agentes faziam a escolta do preso, que distribuía as marmitas para os demais detentos. Em um momento, um dos servidores precisou ir até outro pavilhão. Com a saída dele, o preso chamou o outro agente em particular e fez a tentativa de suborno.

O agente contou à diretoria que o preso ofereceu R$ 10 mil para ele em troca de um celular. No entanto, o servidor relatou que recusou a propina e deu voz de prisão para o detento na mesma hora. A DGAP disse que o outro agente voltou alguns instantes depois e presenciou parte do ocorrido.

Em nota, a DGAP informou que foi realizada a prisão em flagrante do detento, que já estava preso por porte ilegal de arma de fogo. Ele foi levado à delegacia para registro do crime e agora também vai responder por corrupção ativa. A diretoria da penitenciária abriu um procedimento administrativo interno para eventuais punições ao preso.

O nome do preso não foi divulgado, por isso a reportagem não conseguiu entrar em contato com a defesa.

