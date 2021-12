Cidades Detentos treinam pombos para passar bilhetes na prisão de Formosa Aves que repassavam mensagens entre dois blocos da unidade prisional foram interceptadas

Detentos da Unidade Prisional Estadual de Formosa, no entorno do Distrito Federal, passaram a utilizar pombos para passar bilhetes entre os blocos da unidade prisional. Nesta semana, agentes prisionais interromperam o sistema de troca de informações e identificaram que as mensagens estavam amarradas no corpo das aves. De acordo com o diretor da unidade, Brício Tavare...