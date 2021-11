Cidades Detran-GO leiloa mais de 9 mil veículos e sucatas aproveitáveis Os lotes com os veículos estarão disponíveis para visitação entre os dias 29 de novembro a 3 de dezembro e nos dias 6 e 7 de dezembro

O Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO) vai leiloar mais de 9 mil veículos nos dias 8, 9 e 10 de dezembro. Entre os itens a serem vendidos estão automóveis recuperáveis e sucatas aproveitáveis e aproveitáveis com motor inservível, recolhidos no pátio há mais de 60 dias. Os lotes com os veículos a serem comercializados estarão disponíveis para visita...