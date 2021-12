Cidades Detran Goiás publica edital para credenciar Centro de Formação de Condutores em 105 cidades Expansão faz parte do plano de descentralização de serviços do órgão no Estado

O Departamento Estadual de Trânsito de Goiás(Detran-GO) lançou um edital de convocação para o credenciamento de novos Centros de Formação de Condutores em 105 cidades, como publicado na última sexta-feira (3) no Diário Oficial do Estado. Segundo o diretor técnico do Detran-GO, Isac Souza, o objetivo da publicação é atender as necessidades dos candidatos e dos ...