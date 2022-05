Cidades Dez alunas de Campo Limpo denunciam abusos sexuais após palestras em escolas Uma menina de apenas cinco anos relatou abusos. Demais vítimas têm entre 13 e 15 anos

Atualizada às 12h50. Após a realização de palestras sobre o Maio Laranja, mês de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, dez alunas de Campo Limpo denunciaram que eram vítimas de violência sexual. Entre as meninas: uma criança de apenas cinco anos de idade. As demais vítimas têm entre 13 e 15 anos e no total, três homens de 52, 54 e 67...