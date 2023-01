Foram velados e sepultados, nesta segunda-feira (23), no Cemitério de Planaltina, os corpos da cabeleireira Elizamar da Silva e seus três filhos pequenos. O sepultamento ocorre 10 dias após os corpos serem encontrados carbonizados dentro de um carro, em Cristalina, em uma chacina que vitimou, até o momento, sete pessoas da mesma família. Três suspeitos do crime foram presos até agora.

De acordo com Ismael da Silva, irmão de Elizamar, os corpos da cabeleireira, de 39 anos, dos gêmeos Rafael e Rafaela, de 6, e de Gabriel, de 7 anos, foram liberados da unidade da Polícia Científica de Luziânia na manhã desta segunda, e o velório teve início às 14h. Já o enterro aconteceu por volta das 16h.

Em entrevista recente ao POPULAR, Ismael falou sobre a angústia enfrentada. “Nossa família está destroçada. O que a gente espera é que a polícia prenda [os responsáveis pelo crime] e que se faça Justiça. É a nossa vontade”, expressou, acrescentando que sua mãe tem sofrido até com desmaios por causa da situação.

Quarto suspeito

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) está em busca de uma quarta pessoa suspeita de envolvimento na chacina. Trata-se de Carlomam dos Santos Nogueira, de 26 anos. Conforme a instituição, a suspeita é de que o homem seja autor de forma “imediata e material” no crime.

Segundo a 6ª DP, que investiga o caso, “evidências colhidas ao longo da investigação em curso apontam relação de Carlomam com outro envolvido”, assim como evidências de natureza técnica o vinculam ao cativeiro e carro de uma das vítimas. O homem, que já tem passagens pela polícia, está foragido, e a PCDF pede ajuda da população para localizar o paradeiro dele.

Até o momento, a polícia prendeu três pessoas que teriam participado dos assassinatos: Horácio Carlos Ferreira Barbosa, de 49 anos, Gideon Batista de Menezes, de 55, suspeitos de participarem diretamente das mortes, e Fabrício Silva Canhedo, de 34 anos, que teria vigiado o cativeiro em Planaltina em que duas vítimas ficaram.

Corpos

No dia 13 de janeiro, os corpos da cabeleira Elizamar da Silva e de seus três filhos, de 6 e 7 anos, foram encontrados carbonizados dentro do carro dela, em Cristalina, Entorno do DF. No dia seguinte, dois outros corpos, que seriam de Renata Juliene Belchior, 52, e da filha dela, Gabriela Belchior, 25, mãe e irmã do marido de Elizamar, Thiago Gabriel Belchior, também foram encontrados carbonizados, em Unaí, Minas Gerais.

Na última semana, a polícia encontrou um sétimo corpo. Ele estava enterrado no cativeiro em Planaltina onde Renata e Gabriele foram mantidas pelos criminosos e pertence a Marcos Antônio Lopes Oliveira, marido de Renata e pai de Thiago.

Cláudia Regina, Ana Beatriz, ex-mulher e filha de Marcos Antônio, e Thiago Belchior, marido de Elizamar, ainda estão desaparecidos. O caso segue em investigação.

