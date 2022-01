Cidades Dez servidores da Amma testam positivo para Covid-19 Servidores com sintomas estão sendo orientados a realizar testagem

Dez servidores da Agência Municipal do Meio Ambiente (Amma) testaram positivo para Covid-19. Em nota, a pasta informou que os servidores que com sintomas estão sendo orientados a irem até uma unidade de saúde e realizar o teste. De acordo com o comunicado, nesta terça-feira (4), a sede da Amma está passando por uma sanitização, algo que é realizado quinzenalmente seguin...