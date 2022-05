Cidades Dez trabalhadores em condição análoga à de escravo são resgatados em Santo Antônio do Descoberto O esgoto dos alojamentos era despejado no Rio Areias e no mesmo local era retirada a água para beber, cozinhar e lavar roupa

Em Santo Antônio do Descoberto, no entorno do Distrito Federal (DF), 10 trabalhadores foram resgatados em situação análoga à escravidão no último dia 17 de maio. A operação foi realizada em ação conjunta da Inspeção do Trabalho com a Polícia Rodoviária Federal (PRF). No total, três eram residentes do entorno do DF e os outros sete migrantes da Paraíba. Eles atuavam n...