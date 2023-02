Dezenove crianças ficaram feridas em um acidente envolvendo um ônibus de transporte escolar da prefeitura de Rio Verde e um outro ônibus particular, na tarde desta quinta-feira (2). O motorista do ônibus escolar também teve uma lesão no braço esquerdo.

De acordo com informação apurada pela TV Anhanguera, as vítimas foram levadas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e pelo Corpo de Bombeiros de Goiás (CBMGO) para o Hospital Municipal de Rio Verde. Duas delas permaneciam sendo atendidas até o início da noite.

A prefeitura de Rio Verde informou que as crianças não tiveram ferimentos graves e que vão receber acompanhamento nos próximos dias. Além disso, foi informado ao POPULAR que a Agência Municipal de Mobilidade e Trânsito (AMT) vai fazer uma perícia para apurar as responsabilidades.

Vazamento de óleo

Bombeiros informaram que houve vazamento de óleo e pessoas que estavam nas proximidades usaram baldes para a contenção. A AMT também ajudou a conter o vazamento com o uso de serragem.

Confira a nota na íntegra da Prefeitura de Rio Verde

A Prefeitura de Rio Verde esclarece que um ônibus do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos que fazia o transporte de crianças atendidas pela Secretaria de Assistência Social sofreu um acidente de trânsito esta tarde envolvendo um outro ônibus de uma empresa particular. Algumas crianças sofreram escoriações e ferimentos leves, sendo imediatamente atendidas pelo Pronto Atendimento Pediátrico.

A Prefeitura reforça seu compromisso com a segurança e bem-estar das crianças atendidas pela Secretaria de Assistência Social e garante que todas as medidas necessárias foram tomadas para garantir o atendimento adequado das crianças envolvidas no acidente.

A Prefeitura de Rio Verde agradece a compreensão e solidariedade da população e informa que a situação está sendo monitorada de perto e qualquer outra informação será fornecida ao público assim que disponível.