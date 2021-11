Cidades DF investiga caso de Covid de viajante vindo da África do Sul O homem, na faixa etária entre 40 e 49 anos, já recebeu três doses de vacina contra Covid. Ele permanece assintomático e está em isolamento domiciliar desde a chegada à capital

A secretaria de Saúde do Distrito Federal monitora um homem que testou positivo para a Covid-19 após passagem pela África do Sul --país onde foi identificada pela primeira vez a nova variante do coronavírus, a ômicron. Ainda não é possível saber se o caso se trata de uma infecção por essa cepa. O homem, na faixa etária entre 40 e 49 anos, já recebeu três doses ...