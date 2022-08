Acontece ao longo deste sábado (20) o Dia D da Campanha de Multivacinação, nos 246 municípios goianos. A ação tem como objetivo imunizar crianças com menos de cinco anos contra a poliomielite (paralisia infantil), além de atualizar a Caderneta de Vacinação das demais crianças e adolescentes.

O repórter fotográfico Wesley Costa registrou a procura de famílias pela imunização, com formação de filas no Centro Municipal de Vacinação (CMV), no Setor Pedro Ludovico, em Goiânia, na tarde deste sábado. Crianças e adolescentes aguardam atendimento do lado de fora da unidade de saúde. (Veja fotos ao final da matéria)

Segundo a Prefeitura de Goiânia, serão ofertadas vacinas da BCG, Hepatite B, Penta (DTP/Hib/HB), Vip/Vop, Rotavírus, Pneumocócica 10 valente (conjugada), Meningocócica C (conjugada), Febre amarela. A vacina contra a Covid-19 também estará disponível.

Campanha

Mais de 900 salas de vacinação ficarão abertas entre 7h e 17h oferecendo vacinas gratuitas à população, segundo o Governo de Goiás. Em Goiânia, 52 locais vacinam das 8h às 17h. Além disso, dois pontos móveis vão funcionar das 8h às 16h.

Já em Aparecida de Goiânia, 27 locais vão aplicar vacinas contra poliomielite, febre amarela, sarampo, caxumba, hepatite B, Covid-19, influenza e as demais vacinas de rotina. Na cidade, também há locais que vacinam até às 18h.

Campanha Xô Dodói

Em reunião realizada na última terça-feira (16), o secretário de Estado da Saúde, Sandro Rodrigues, e a superintendente de Vigilância em Saúde da SES-GO, Flúvia Amorim, apresentaram aos presidentes da Associação Goiana dos Municípios (AGM), Carlão da Fox, da Federação Goiana dos Municípios (FGM), Haroldo Naves, a Campanha Xô Dodói.

A principal estratégia da ação publicitária é aumentar a interação com as crianças visando elucidar a importância da vacinação. Ela tem como carro-chefe o jingle Xô Dodói e kits contendo quebra-cabeça, certificado de vacinação, máscara e cartela de adesivos. Também foram confeccionados cartazes, banners com orientações sobre a vacinação e material educativo para ser trabalhado com profissionais da rede de educação.

